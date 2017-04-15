Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur

Antalya'nın Serik ilçesinde halka hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya seslendi. Çavuşoğlu, "Türkiye Avrupa'nın sibobudur, sigortasıdır" dedi.

"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin" sloganlarıyla sık sık konuşması bölünen Çavuşoğlu, Avrupa'nın Türkiye'deki referandum için ilk kez taraf tuttuğunu, fesatlıktan çatladığını ve Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"16 Nisan'da siz mühürü 'evet'e öyle bir vuracaksınız ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. Türk milletine ders vermeye çalışanlara en güzel dersi milletimiz 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de Türk milletine akıl vermeye çalışıyorsun? Senin zekan benim milletimden üstün mü? Aynı CHP zihniyeti, Türk milletini aptal zannediyorlar. Türk milleti akıllıdır, zekidir. Avrupa'dan 'Hayır' denmesi için akıl veriyorlar. Sen aklını kendine sakla. Senin aklın, zekan varsa, Avrupa'nın sorunlarını çöz, Avrupa gidiyor uçuruma. Önce bunu durdur, neden taraf seçiyorsun?"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün, bu Türkiye'nin size zararı olmaz. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır. Ne istiyorsun Türkiye'den, ne istiyorsun Müslümanlardan da Müslümanlardan nefret ediyorsun? Neden İslam karşıtlığı artıyor? Kendine gel."

16 Nisan'da 'Türk ve İslam düşmanlarına en iyi cevabı vereceklerini' ifade eden Çavuşoğlu, Avrupa'nın 'Evet' diyenleri engellediğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanının uçuş iznini iptal ettiğini ancak 'PKK'lılara meydanlarını açtığını' savundu.