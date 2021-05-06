Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkileri, Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının akıl dışı ve maksimalist talepleri tarafından rehin alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ''Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının akıl dışı ve maksimalist talepleri tarafından'' rehin alındığını söyledi.

Almanya'nın FAZ gazetesine konuşan Çavuşoğlu, ''Türkiye-AB ilişkilerinin güvenlik, savunma ve bölgesel istikrar sağlama çabalarından eğitim, bilim ve kültür gibi alanlara kadar çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak ilişkilerin Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının akıl dışı ve maksimalist talepleri tarafından rehin alınması üzücüdür. Bu durum, işbirliği konusundaki devasa potansiyelimizi tehdit etmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'la sorunların sadece diplomatik bir biçimde çözülebileceğine inandığını söyledi ve ''Ancak müzakere masasına oturmaktan kaçınan taraf Yunanistan’dı. Siyasi iradeyle bütün sorunların çözülmesi mümkündür'' diye devam etti.

FAZ muhabiri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Avrupa Birliği liderleri ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in ayakta kalmasıyla ilgili de bir soru sordu. Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

''Bu olay, yalnızca AB içi siyasi anlaşmazlıklar ve rekabet düşünceleri nedeniyle yaşanmıştır. Devlet ziyaretlerinin önemli unsurlarından birisi, hazırlıklardan sorumlu protokol heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerdir. Türkiye, ziyaret öncesinde AB heyetinin tüm isteklerini yerine getirmiştir. Ancak AB Komisyonu’nun protokol birimi yetkilileri, müteaddit defa hatırlatmamıza rağmen, Türkiye’ye seyahat eden AB öncü heyetinde yer almamıştır. AB Komisyonu Başkanı erkek olsaydı, protokol düzeni yine aynı olacaktı. Zira AB tarafı, düzenin özellikle bu şekilde olmasını arzu etmişti. AB’nin iç sorunlarının bu ziyarete gölge düşürmüş olması üzücüdür.''