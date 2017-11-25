Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceği yolundaki açıklamasıyla ilgili olarak "Sözünü uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.

"Sınırdan geçen YPG'li terörist sayısı ortada, hangi silahlarla geçti? O verilen silahların PKK'lıların eline geçtiği belgelerle ortada. Dolayısıyla bunu Cumhurbaşkanımız net bir şekilde bir kere daha Sayın Trump'a iletti" diyen Çavuşoğlu, sözlerine "Sayın Trump 'Ben talimatı verdim, bundan sonra silah verilmeyecek' dedi. Konuşmanın ileri ki aşamasında Sayın Trump bunu bir kere daha söyledi" diye devam etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Trump'ın gerekli talimatları verdiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Ulusal güvenlik danışmanıma talimat veriyorum, zaten bu konuşmamızın tutanağını onlar da okuyacaklar. Dolayısıyla hiçbir silahın verilmesini istemiyorum. Esasen Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilmeyeceğini söylemiştir. Elbette bunu uygulamada da görmek istiyoruz. Çünkü ABD gibi bir ülkenin terör örgütleri ile işinin olmaması lazım. Çünkü ABD'nin Kendisi de terörden çok çekti. Bizler de terörden çok çektik ve terör örgütleri ile işbirliği yerine müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor."

Çavuşoğlu, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti.