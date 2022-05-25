Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Aviv'de iş insanlarıyla bir araya geldi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti kapsamında Tel Aviv'de İsrail Türkiye İş Konseyi Üyelerini ve Türkiyeliler Birliği'ni kabul etti.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/05/1653502236067-f.jpg" alt width="600" height="400" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/15-yil-sonra-ilk-ziyaret-cavusoglu-israil-de-mevkidasi-lapid-le-gorustu,1036347" target="_blank" rel="noopener">15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/bakan-cavusoglu-mescid-i-aksa-yi-ziyaret-etti,47688" target="_blank" rel="noopener">Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>