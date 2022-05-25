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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Aviv'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'de temaslarını sürdürüyor

25 Mayıs 2022 21:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti kapsamında Tel Aviv'de İsrail Türkiye İş Konseyi Üyelerini ve Türkiyeliler Birliği'ni kabul etti.

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