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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü

01 Mayıs 2021 18:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, mevkidaşlarına imzalanan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

Mevlüt ÇavuşoğluTacikistanKırgızistan
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