Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şu anda Paris Büyükelçisi'nin çağrılmasını gerektiren bir durum yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevcut olarak Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin geri çağırmasını gerektiren bir durum bulunmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu'na, Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürle ilgili Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin geri çağırılıp çağrılmayacağı soruldu.

Çavuşoğlu, "Şu anda büyükelçinin çağrılmasını gerektiren bir durum yok. Sürekli irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Fransa, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.