Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Srebrenitsa'yı asla unutmadık, unutmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü hakkında "Asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha tekrarlanmasına da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında "Asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha tekrarlanmasına da izin vermeyeceğiz." ifadesine yer veren Çavuşoğlu, "#Srebrenica" etiketini kullandı.

Çavuşoğlu, soykırım kurbanlarının toprağa verildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'ndan bir fotoğrafı da paylaştı.