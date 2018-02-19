Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şam rejimi Afrin'e YPG'yi korumak için giriyorsa bizi kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye devlet televizyonunca, Esad'a bağlı birliklerin Afrin'e gireceğinin duyurulmasına ilişkin olarak "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' dedi.

Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurmasına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Fırat Kalkanı'yla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık" yanıtını verdi.

Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."



Mevkidaşına kendisini evinde ağırladığı için teşekkür eden Çavuşoğlu, görüşmelerde ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, özellikle son bir yıl içinde ikili ilişkilerin ivme kazandığını, karşılıklı ziyaretlerin sayısının arttığını ve gelecek günlerde karşılıklı önemli ziyaretlerin süreceğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, iki bakanlık arasında siyasi istişare mekanizması kurma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Ürdün’ün Türkiye için kardeş ülke niteliğinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının bu ülkede yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. İki ülke kültürünün aynı, tarihinin ortak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dolayısıyla Türk vatandaşlarının burada yaşamaktan mutluluk duymasının şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları’nın Akabe’ye 19 Mart’ta ilk uçuşuna başlayacağını, karşılıklı uçuş sayılarının da artmasını istediklerini, böylelikle turist sayısının da artacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının kutsal mekana Ürdün üzerinden gitmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmede ikili ticaret hacminde Türkiye lehine olan açığın dengelenmesi için atılması gereken adımları da değerlendirdiklerini vurguladı.



Geçen yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, gelecek yılın her iki ülkede de kültür yılı olarak kutlanacağını söyledi.



Türkiye'nin Ürdün'le bölgesel konularda görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ürdün'ün istikrarı ve ekonomik büyümesi, Ürdün'ün refahı bizim istikrarımız ve ekonomik büyümemiz için de önemlidir" dedi.



İki ülkenin bölgesel konularda tamamen görüş birliği içinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı yanlış karar konusunda da iki ülkenin görüş birliği içinde olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin aldığı kararın hukuk dışı olduğunun ve BM kararlarıyla çeliştiğinin, önce İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, daha sonra BM Genel Kurulundaki oylama ile iki ülkenin ortak çabalarıyla bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Bundan sonra Kudüs davasını korumak için, sahiplenmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



İki ülkenin Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda da aynı görüşte olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkelerin sınır bütünülüğünü destekleyen komşu ülkeler olarak Türkiye ve Ürdün'ün başka hiçbir gizli ajandası olmadığını, barış ve istikrar için birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.