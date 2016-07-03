Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şahsen Mısır'la görüşmeye hazırım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile İsrail'in ardından Mısır'la da ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bazı platformlarda zaten dışişleri bakanı ile ayaküstü de olsa sohbet ediyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte böyle karşılaşmalar olabilir. Görüşmeye, ben şahsen kendim için söylüyorum hazırım. Ekonomi bakanımız da öyle" dedi.

"Biz hiçbir zaman Mısır’la ekonomik ilişkilerimizi azaltmak ya da kesmek için bir tavır almadık" diyen Çavuşoğlu, "Tam tersine Mısır ulaşım ve ticaret konusunda bazı yanlış adımlar attı. Mısır’ın bu yanlış adımlardan vazgeçmesini istiyoruz. Esasen attıkları adımda görüyoruz ki, bu adımlar Türkiye’yi değil Mısır halkını etkiliyor" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Bahar Bakır'a konuşan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yanlış adımlar attı"

Biz hiçbir zaman Mısır’la ekonomik ilişkilerimizi azaltmak ya da kesmek için bir tavır almadık. Tam tersine Mısır ulaşım ve ticaret konusunda bazı yanlış adımlar attı. Mısır’ın bu yanlış adımlardan vazgeçmesini istiyoruz. Esasen attıkları adımda görüyoruz ki, bu adımlar Türkiye’yi değil Mısır halkını etkiliyor.

"Bundan sonraki süreçte olabilir"

(Yeni bir randevulaşma olur mu?) Olur. Bazı platformlarda zaten dışişleri bakanı ile ayaküstü de olsa sohbet ediyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte böyle karşılaşmalar olabilir. Görüşmeye, ben şahsen kendim için söylüyorum hazırım. Ekonomi bakanımız da öyle...

"Erdoğan da söylüyor"

Mısır ile ilgili tutumumuzu başından beri sürdürüyoruz. Bakanlar düzeyinde iletişim içinde olmamız konusunu Sayın Cumhurbaşkanı’mız da en az bir yıldır söylüyor. Dolayısıyla geçen sene New York’taki BM zirvesinde muhatabım Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile görüşme konusunda teyitleşmiştik ama Türkiye’nin açıklamaları sebebi ile onlar bu görüşmeyi iptal etti. Biz düşüncelerimizi tabii ki söylemeye devam edeceğiz. Çünkü Mısır’ın güvenliği, istikrarı, refahı Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve İslam dünyası için önemlidir. Dolayısıyla biz güçlü bir Mısır istiyoruz.

"YPG dönmezse tedbir almayı biliriz"

(PYD-YPG’nin Menbiç operasyonu sonrası ele geçirdiği bölgelerden ayrılmayacağını açıklaması) Menbiç operasyonunda çok az bir YPG unsuru var. Çok cüzi olmasına rağmen gürültüsü fazla. Zaten YPG’nin rasyonel açıklama yapmasını bekleyemezsiniz. Amerikalılara bu konuda duyduğumuz rahatsızlığı ilettik, kendileri de itiraf ediyorlar. Bu konuda kontrol edemediklerini söylüyorlar. Ama bizim tutumumuz nettir. Bu operasyon ile ilgili vardığımız mutabakata Amerika şu ana kadar harfiyen uymuştur. Operasyon bittikten sonra da YPG unsurlarının tamamı Fırat’ın doğusuna geçecektir. Geçmezlerse ne olur, o zaman biz de kendi tedbirlerimizi almasını biliriz.

"Hımars'lar geliyor"

HIMARS’ların bölgeye intikalinde teknik bir gecikme oldu. DAEŞ’le mücadelede çok etkili bir sistem olacak. 90 kilometre menzilleri var. Şu anda Türkiye’deki Fırtına obüslerinin menzili 30 kilometre, dolayısıyla 3 katı daha fazla bir menzile sahip olması hem DAEŞ’le mücadele hem de Türkiye’nin güvenliği açısından önemli. İnşallah bu ay konuşlandırılır.

"Angajman kurallarını değiştirdik"

NATO’dan Türkiye’nin talepleri oldu. NATO’ya, ‘Angajman kurallarınızla uyumlu hale getirdik. Türkiye’nin hava savunma sistemine yönelik katkılarınızı bir an önce yerine getirin’ dedik. Suriye bizim uçağımızı düşürdükten sonra kendi angajman kurallarımızı açıklamıştık, şimdi NATO ile uyumlu hale geldi.