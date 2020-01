Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya’ya karşılık vermiyorsak korkumuzdan değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın, uçağın düşürülmesinden sonra her fırsatı değerlendirmek istediğini öne sürerken, "Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bugüne kadar yaptıklarınıza karşılık vermiyorsak korkumuzdan ya da suçluluk psikolojisinden değil” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesine ilişkin “Rusya ile şu anda uçağın düşürülmesinden sonra her fırsatı değerlendirmek istiyor. Spesifik bir sorun var ve biz bunu her platformlarda Rusya'nın aleyhine kullanmaya çalışmıyoruz. Biz olgun çağdaş bir devlet gibi davranıyoruz. Ama bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bugüne kadar yaptıklarınıza karşılık vermiyorsak korkumuzdan ya da suçluluk psikolojisinden değil. İstemediğimiz bir olay oldu. Rusya haksız hava sahamızı ihlal etti. Ama ilişkilerimizi eski günlere döndürmek için sabırlı davranıyoruz. Ama bu süreçte Rusya Türkiye aleyhine her türlü şeyi değerlendirmek istiyor. Rusya'nın burada hiçbir ilgisi yok. Neticede bu süreçte diyalogumuz devem ediyor” dedi.