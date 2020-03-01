Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Sputnik Türkiye ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını talep etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, iki ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta planlanan görüşme öncesinde, ele alınacak konuları değerlendirdiği bildirildi.

Lavrov, Sputnik Türkiye ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Lavrov, Çavuşoğlu ile konuşarak Sputnik Türkiye ile ilgili durumunu çözüme kavuşturmalarını ve gazetecilerin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

Lavrov, Çavuşoğlu’ndan Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine yönelik saldırı ve gözaltına alınmalarıyla ilgili durumun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve güvenliklerinin sağlanması talebini iletti.

Açıklamada, “Görüşmede Rusya tarafı Sputnik Türkiye’nin Ankara’daki gazetecileri ve çalışanları ile ilgili durumun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.