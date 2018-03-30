T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi

30 Mart 2018 23:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mekidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya zirvesinin arifesinde ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov  ile  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüğünü açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Bakanlar, yapılacak olan üst düzey Rusya-Türkiye zirvesi bağlamında ikili ilişkilerin bir takım güncel konularını ele aldı" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

Mevlüt ÇavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Lavrovgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24