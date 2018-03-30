Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mekidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya zirvesinin arifesinde ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüğünü açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Bakanlar, yapılacak olan üst düzey Rusya-Türkiye zirvesi bağlamında ikili ilişkilerin bir takım güncel konularını ele aldı" ifadelerine yer verildi.