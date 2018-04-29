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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rohingyalı Müslümanlara zulmeden ırkçı gruplar var, Myanmar'da köklü çözüm şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara "zulüm ve insanlık dışı muamele" yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, yaşananlardan "ırkçı grupları" suçlayarak, soruna köklü çözüm bulunması çağrısı yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara "zulüm ve insanlık dışı muamele" yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, yaşananlardan "ırkçı grupları" suçlayarak, soruna köklü çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Ankara'da görüştüğü Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı ve Türkiye'nin Myanmar'daki kriz karşısında üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Myanmar ordusu Ekim 2016'da Arakan'da büyük bir operasyon başlatmıştı. Bölgedeki gerginlik, dönem dönem devam ederken son olarak Cuma günü silahlı grupların 30 karakola saldırması sonrası yeniden tırmanışa geçti.

Cuma gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya) ise Bangladeş sınırına yığıldı. Yaklaşık 3 bin kadarı sınırı geçmeyi başarırken, yüzlercesi de geri çevrildi.

Çavuşoğlu, Arakan'da yaşananları "zulüm ve insanlık dışı muamele" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Oradaki ırkçı gruplar arasında dini liderler var. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. Bu konuda sessiz kalmayalım. Gerekli uyarıları da yapalım.

"Bütün kurumlar somut adım atmalı ki oradaki arkadaşlarımız artık sorun yaşamasın. Myanmar yönetiminin de orada gerekli adımları atması gerekiyor."

Çavuşoğlu açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın süreçle ilgili uluslararası temaslarda bulunacağını, Ankara'nın da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Güvenlik Konseyi üyeleri, İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkeler ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile temasa geçtiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Myanmar'daki operasyonları kınadıklarını ve bunların "ciddi bir insani krize sebebiyet vermesinden" derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

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