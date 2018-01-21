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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Reyhanlı saldırısı son çırpınışları, operasyonlar sürecek!

"TSK ve ÖSO köyleri ele geçirmeye başladı"

21 Ocak 2018 19:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı operasyonu değerlendirdi. Çavuşoğlu, TSK ve ÖSO köyleri ele geçirmeye başladı. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekâtı sürerken, Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü, 2'si ağır 32 yaralı olduğunu açıkladı.

Saldırıyı Bağdat'ta değerlendiren Dışişleri Bakanı, "Reyhanlı saldırısı son çırpınışları, operasyonlar sürecek" dedi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"TSK ve Özgür Suriye Ordusu köyleri ele geçirmeye başladılar. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Bu tehdit sınırımızın hemen ötesinde varken biz operasyonları durdurmayız."

Fransa'nın BMGK çağrısı

Çavuşoğlu, Fransa'nın TSK'nin başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına da değindi. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir" dedi. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla da görüştüğünü bildirdi.

 

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