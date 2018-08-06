Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rahip Brunson'ın tutuklandığını bile bilmiyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yle karşlıklı yaptırım krizine yol açan rahip Andrew Brunson hakkında "Biz o Brunson'un kim olduğunu bile bilmiyorduk. ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar böyle bir kişinin tutuklandığını bile bilmiyorduk" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin İçişleri ve Adalet bakanları için aldığı yaptırım kararına misilleme talimatı vermiş, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Alanya'da AKP İlçe Danışma Meclis toplantısında (4 Ağustos 2018) konuştu.

Vaat ettikleri her şeyi takip edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, 16 yıldır Antalya'yı TBMM'de temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

Alanya ve Antalya'da bazen kendisinin ismini kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu kişilerden birkaçının hapiste olduğunu dile getirdi.

"Yaptırım yaparsan karşı yaptırım görürsün"

Konuşmasında son zamanlarda Amerika ile yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, Amerika ile kötü bir sürecin yaşandığını vurguladı. Daha önce de ilişkilerin gerildiği ve kopma noktasına geldiği bir sürecin var olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Amerika'nın FETÖ'yü sahiplenmesi, Türkiye'ye iade etmesi ve Amerika'da yaşaması, aynı zamanda ABD'nin YPG/PKK'ya silah vermesi. Benim düşmanıma silah veriyor." diye konuştu.

Bu konuları daha önceki dışişleri bakanını ile görüştüklerini onun değişmesinden sonra da yeni ABD Dışişleri Bakanıyla sürdürdükleri bir sürecin bulunduğunu belirten Çavuoğlu, "Münbiç ile başlayan bir yol haritası, konsolosluk işlerini götürecek bir çalışma grubu. Bir de PKK'ya yönelik Irak'ta atabileceğimiz adımlar konusunda bir yol haritası... Şimdi Münbiç'te yol haritası işliyor. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

"Kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla, yaptırımla, netice alamaz"

Bakan Çavuşoğlu, çalışma grubunun amacının da bu olduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu, şimdi ise Rahip Brunson ile ilgili sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti.

"(Yok bizim vatandaşımız suçsuz. Bizim vatandaşımız...) Biz o Brunson'un kim olduğunu bile bilmiyorduk. ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar böyle bir kişinin tutuklandığını bile bilmiyorduk. Kendi tercümanı ve bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim bu kişiden ne çıkarımız olacak? Son zamanlarda atılan adımlar. Biz şunu söylüyoruz kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla, yaptırımla, netice alamaz. Var olan sorunlar var. Halkbank konusu var, Hakan Atilla konusu var. Hep bunları gündeme getiriyoruz. FETÖ meselesi ve diğer konular var. İki müttefik olarak bu konuların üstesinden gelmeye var mısınız? O zaman oturalım iki eşit ortak gibi konuşalım. Ne yapacağız, sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz? Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla, yaptırımla olmaz. Yaptırım yaparsan karşı yaptırım görürsün. Tehdit diliyle nereye varacaksın? Türk milleti tehdide boyun eğer mi? 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye bir söz vardır. Sonuçta şimdi ne oldu? Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım."