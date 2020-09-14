Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Oruç Reis bakımda olduğu için navtex yayınlanmadı

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, pazar günü Antalya Limanı'na geri döndü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için navtex yayınlanmadı. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Ankara'da Funda Görey ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan 'Geri adım' demesi iç siyasete yönelik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Barbaros ve Yavuz gemilerinin sondajlarına devam ettiğini de ekledi.

Dışişleri Bakanı, Yunanistan’la diyalog konusunda da, “Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez” dedi. Çavuşoğlu, “Yunanistan küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ediyor” diye konuştu.

"Yaptırım kararı beklemiyorum"

Çavuşoğlu, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa’nın AB nezdindeki yaptırım girişimlerini de değerlendirdi. “Yaptırım çalışmaları var. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından… AB’nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye” diyen bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Ne tür yaptırımlar olabilir diye bu 3 ülke çalışma yapıyor. Sonuçta oy birliğiyle alınır. AB içinde ‘yaptırım uygulanmasın’ diyen çok ülke var. 24-25 Eylül’de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.”

"Türkiye de bazı konuları gözden geçirir"

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin de AB’yle başta göç olmak üzere bazı meselelerdeki tavrını değiştirebileceğini söyledi:

“Biz Avrupa’ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır. Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir. Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.”

"Macron sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu"

Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz krizine müdahil olmasını da şu sözlerle değerlendirdi:

“Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya’da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye’de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa’nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya’ya rağmen AB’nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa’nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7’lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye’nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.”

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Ama ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız."

Rumlara silah satışı

"Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip 'Talebiniz ne' demiyor?"

"Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var."

"ABD'li Bakan Pompeo neden Türk tarafına geçip 'Talebiniz ne?' diye sormuyor?"

Lavrov'a seslendi: Mümkün değil

"Bu arabuluculuk teklifi Türkiye ile Rum kesimi arasında ise bu mümkün değil. Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Arabuluculuk yapacaksanız objektif ve dengeli olacaksınız Türk tarafına da geçip dinleyeceksiniz."