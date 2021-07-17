Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde Türk bayrağı olmaması tartışma yarattı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın arkasında Suudi Arabistan bayrağı bulunurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmaması tartışma yarattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Taşkent'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Suudi bakanın arkasında ülkesinin bayrağı bulunurken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmaması dikkat çekti. Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan görsel de, Faysal bin Ferhan'ın arkasındaki Suudi Arabistan bayrağı kesilerek servis edildi.

Ajanslardan ve Suudi kaynaklarından paylaşılan fotoğraflarda ise Bakan Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmadığı görüldü. Fotoğraflar sosyal medyada tartışma yarattı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan görsel





Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretindeki görüşmede bayrak vardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mayıs 2021'deki Suudi Arabistan ziyaretinde Faysal bin Ferhan ile görüşmesinde arkasında Türk bayrağı bulunduğu görüldü.

Mayıs 2021'de Suudi Arabistan'daki görüşme





Görüşmede Türk bayrağının buluşmamasına ilişkin diplomatik kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.