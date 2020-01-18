Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya’ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışı ile hareket ediyorlar. Aslında bunun arkasında deniz yetki alanı iddialarını Libya'ya da empoze etme gayretleri var. Geçtiğimiz yıllarda da Girit'in güneyinde Libya'nın hak ve çıkarlarını gasp edecek şekilde petrol ve doğal gaz ruhsat sahaları belirlemişlerdi. Bu durum karşısında Libya'nın meşru hükümeti de haklarını korumak için bizimle mutabakat muhtırası imzaladı. Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz."

TIKLAYIN - Libyalı General Hafter Atina'da

Hafter, geçen günlerde Berlin'de Pazar günü düzenlenecek Libya konferansına günler kala siyasi görüşmelerde bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Yunan basını Perşembe akşam saatlerinde Atina'ya ulaşan Hafter'in Cuma günü Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geleceğini duyurmuştu.