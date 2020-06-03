Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya çıkışı

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya'da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiye ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye Cumhuriyetinde ezanın ya da Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?" diyen Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir" dedi.

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında da, "Antifa gelip de Suriye'de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman da Amerika gibi müttefiklerin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor" diye konuştu. Çavuşoğlu açıklamalarının devamında da, "Antifa gelip de Suriye'de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman da Amerika gibi müttefiklerin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu? İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs günü Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi okunması, Yunanistan’da büyük yankı uyandırmıştı. Ülkenin Dimetoka kentinde bulunan ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine Yunan bayrağı asıldı.

George Floyd açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi konusunda da, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Akdeniz'deki gelişmeler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin buradaki amacının herkesle iş birliği yapmak olduğunun altını çizerek, "Rum kesimi ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu. Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok. Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin."