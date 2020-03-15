Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Koronavirüs önlemleri: Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs önlemlerini açıkladı. Çavuşoğlu, Bakanlık'taki bütün izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye'nin yurt dışında bulunan vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs konusunda 7/24 hizmet verdiğini duyuran Çavuşoğlu'nun açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

"Sağlık Bakanlığı’mızın aldığı kararlar var, yurt dışında yaşayan vatandaşların orada kendisi için alması gereken tedbirler var. Biz bu tedbirleri düzenli olarak iletiyoruz. Sadece çağrı merkeziyle değil, tüm misyonlarımızla çalışıyoruz. Tüm izinleri kaldırdık."

"Turist olarak yurt dışına çıkan vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmeti de aksatmadan sürdürüyoruz. Mesai konusunda bazı ayarlamalar yaptık. E konsolosluk hizmetiyle yapılamayacak hizmetlerde vatandaşı konsolosluklara yönlendiriyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızla bilgilendirme dışında temas devam ediyor."

"Geçici olarak giden vatandaşlarla da temastayız. Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu olarak uyarıları var o uyarıları ulaştırırken o ülkelerin yetkilileriyle de sürekli temas halindeyiz"

"Türkiye'nin Koronavirüs konusunda aldığı tedbirler dünyada büyük tebrik topladı. Bu başarılı tedbirlerden dolayı Türkiye'den çok ciddi talepler de var. Çok sayıda ülke Türkiye'den yardım talep ediyor. Bazıları uzmanlık bazıları tıbbi cihaz yardımı istiyor. Bu süreçte de pek çok ürünü kitler dahil, Türkiye'de üretmeye başladık."

"Bu dünyada bir salgın haline geldi, pandemi, ama paniğe gerek yok. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bize ulaşması gerektiği durumlarda 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. "

(Everest Dağı'nda kaybolan Türk vatandaşlar) "İki vatandaşımız Hindistan büyükelçiliğimize ulaşarak Everest dağında mahsur kaldıklarını iletmişler, daha sonra bir köye sığınmışlar. Biz de helikopter kiraladık, vatandaşlarımızı sığındıkları köyden aldılar. Oradan Katmandu'ya gidecekler, oradan Yeni Delhi'den İstanbul'a gelecekler. Yıl boyunca buna benzer vakalar oluyor. Bu vatandaşlarımızı da oralarda bırakmamız söz konusu değil. Geçen sene 80 civarında vatandaşımız için ambulans uçakları gönderdik"