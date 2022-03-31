Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Putin ile Zelenski'nin görüşmesine ilişkin açıklama: Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya lideri Putin'in görüşmesiyle ilgili olarak "Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenski hem Putin ile görüşeceğini bildirdi.

"Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil"

Çavuşoğlu, "Biz zaten başından beri ateşkesin olması için diplomasilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok liderle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanımız hem Zelenski hem de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil" açıklaması yaptı.