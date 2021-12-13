Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan ile normalleşme' açıklaması: Karşılıklı temsilciler atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarının başlayacağını duyururken, iki ülkenin karşılıklı temsilciler atayacağını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler ile devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı sunumda, ""Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

"Haftaya Pakistan’da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.

"Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

"Afrika, Asya ve Latin Amerika’yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’yle, Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor.

"Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.

"Sovyetler Birliği topraklarında yer alan Ermenistan, 23 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanıdı.

"Ermenistan’ın, 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ticaret sona erdirildi. Bu süreçte iki ülke arasındaki sınır kapatılarak kara, demiryolu ve havayolu bağlantıları kesilmiştir.

"Öte yandan Ermenistan, 1915 Olayları'nın sözde soykırım olduğunu iddia etmek ve bu çerçevede Türkiye'ye karşı lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. İki ülkenin karşılıklı talepleri nedeniyle ilişkiler normalleşme sürecine girmedi.

"İsviçre’nin arabuluculuğunda başlatılan süreç ile, 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü” imzalandı. Ancak bu arabuluculuk da sonuç vermedi.

"Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan ve 1995 olayları tutumu nedeniyle ülkeyi yapıcı tutumda bulunmamakla eleştiriyor."