Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan CHP’li vekillere: Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri arasında fitne yapmaya çalışmayın

Eray GÖRGÜLÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi sürecinde Dışişleri Bakanlığının yok sayıldığı eleştirilerini yanıtladı. Çavuşoğlu, CHP’li vekillere “Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında fitne yapmaya çalışmayın. Bu işlemez. Neden Cumhurbaşkanlığı ile Dışişlerini ayrı görmeye çalışıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının Dışişleri Bakanlığını yok saydığını” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmelerde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçinin Cumhurbaşkanı tarafından “istenmeyen adam” ilan edildiğini hatırlatarak, krizin çözümünde etkin rol aldığı için Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Siz mi yürütüyorsunuz, Fahrettin Altun mu"

“10 büyükelçinin ‘persona non grata’ ilan edilmesi sonrası çok sıkıntılı bir hale gelmişti. Hele o Cuma günü yapılan son açıklamayla sorunun artık altında kalkılamayacağı boyuta geldiğini düşündüğümüz bir sırada Dışişleri Bakanlığının devlet aklıyla devreye girip hem Cumhurbaşkanlığına hem Türkiye’ye hem de sorunu çözmesi, sıkıntıyı çözmesi takdire şayandır, tebrik ediyorum aslında sizi. Maalesef, ekonomik konularda olduğu gibi dış politikada da Cumhurbaşkanlığının bir dış politikası ya da ekonomi politikası ya da diğer konularda olduğu gibi politikaları, bir de bakanlıkların ayrı politikaları var.” CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Bakanlık, dış politikanın belirlenmesi sürecinden büyük ölçüde dışlandı, tek görevi mesaj iletmek olan haberleşme kurumuna döndü” diyerek Çavuşoğlu’na “Dışişleri Bakanlığını siz mi yürütüyorsunuz yoksa Savunma Bakanı mı yürütüyor, İbrahim Kalın mı yürütüyor yoksa Fahrettin Altun mu belli değil?” sorusunu yöneltti.

"Nereden biliyorsunuz Dışişleri’ni yok saydığını"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, dış politikayı Cumhurbaşkanlığının belirlediğine yönelik eleştirilerle ilgili, “Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı arasında fitne yapmaya çalışmayın, bu işlemez. Bunda başarılı olamazsınız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine halk tarafından karar verildiğini ve sistemin bir kabinesi bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Neden Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nı ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının Dışişleri Bakanlığını yok saydığını?” dedi. Dışişleri Bakanlığının tüm karar alma mekanizmaları içinde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD ile kurulacak çalışma grubu için toplantılara başlandığını da ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını, notlarını biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız yüzde 95 bizim hazırladığımız konuşmaları kullanıyor” ifadesini kullandı.

Baş başa görüşme diplomaside var

Cumhurbaşkanının toplantılarına katılmadıkları yönünde eleştiriler de geldiğini hatırlatan Çavşuoğlu, “Baş başa görüşme diplomaside var. İki lider görüşür, bakanlar görüşür. Ama onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Putin ‘yalnız gel’ deyince ‘bakanlarımı getirmiyorum’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ertesi gün MGK’da ne konuşulduğunu da tek tek anlattı” dedi.