Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Brüksel'deki sığınmacı zirvesi açıklaması: Oyalama devri bitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya sınır kapılarını sığınmacılar için açmasının ardından dün Brüksel'de gerçekleşen zirveye ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "Diyalog bakımından yeni bir faza geçtik" dedi.

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz"

"AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı"

"Oyalama devri bitti, yeni bir yol haritası belirlenecek"

"Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. O gün 7 yaşında olan bir çocuk artık bugün 16-17 yaşında. 10 yaşında olan birisi bugün 19 yaşında. Dolayısıyla o günkü ihtiyaçlarıyla bugünkü ihtiyacı tamamen farklı. O yüzden yeni şartlar çerçevesinde ilave neler yapmamız lazım, bunları oturup konuşacağız. Eğer 26 Mart'a kadar kendi aramızda bir mutabakat sağlarsak, 26 Mart'ta bir AB liderler zirvesi var, o toplantının gündemine de bu konular gelecek"

"Kapıları açınca Türkiye'nin yükünü anlamaya başladılar"

""Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"

"Bu insanlar, gönüllü bir şekilde başka ülkelere gitmek istiyoruz diyorlar. Nasıl Türkiye'ye geldilerse başka ülkelere de gitmek istiyoruz diyorlar. Biz nasıl kapıları açtıysak, diğer ülkeler de uluslararası hukuk çerçevesinde işlemleri yapmalıdır. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır, insanlığın tüm değerleriyle de çelişiyor. Tabii ki önümüzdeki süreçte ne kadar kişi gitmek ister, bunu önceden kestirmek mümkün değil ama yaz aylarında sizler de rakamları paylaşıyorsunuz. Yunanistan'a özellikle denizden giden göçmen sayısı da artıyor."

"İdlib'de rejim ateşkese uymazsa gerekeni yaparız"

Çavuşoğlu, daha sonra İdlib'de Rusya ile başlatılan yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rejim ateşkese uymazsa gerekeni yaparız" dedi. Çavuşoğlu'nun İdlib'e ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Ateşkes anlaşması çerçevesinde M-4 yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması var. Güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmını biz, yani ortak devriyeler. Bu yola rejim ya da radikal gruplar tarafından bir saldırı ya da müdahale olmayacak. Ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Biz iki başkanın mutabık kaldığı üzere dışişleri ve savunma bakanları olarak çalışmaları sürdüreceğiz.

M-4 yolunun trafiğe açılması konusunda 6 kilometre kuzeyinde ve 6 kilometre güneyinde neler yapılabilecek, hangi adımlar atılabilecek, bunu görüşmek için Rusya'dan bir heyet geldi. Bugün askeri makamlarımızla görüşecekler. 7 gün içinde burada askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte bazı adımlar atacak. Ateşkesin kalıcı şekilde tesis edilmesi için atılması gereken adımlar var. Bunları da görüşmeye devam edeceğiz. Şimdiden bu bölgedeki bazı göçmenler evlerine dönmeye başladı. 'Burada ne işimiz var, girmeyelim, geri çekilelim' diyenler, ateşkes olunca da 'Niye ateşkes oldu' diyorlar. Vatandaşlarımızı, milletimiz gerçekleri görüyor. Bizim niçin burada olduğumuzu, burada olmamızın neler sağladığını biz de görüyoruz, vatandaşlarımız da görüyor. Buradaki mevcudiyetimiz de devam edecek."

"Herkes bizim SİHA'larımızı konuşuyor"

"Rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Rejim ateşkese uymazsa, bunu da Moskova'da net şekilde ortaya koyduk, bugüne kadar kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz, askerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ne yaptıysa onu yaparız. Karadan onu yaparız. SİHA'larımız bugüne kadar rejim unsurlarını nasıl yok ettiyse, orada uçaklarmış, helikopterlermiş, tanklarmış, hava savunma sistemi ya da karıştırıcı ne varsa, kimyasal silahların ya da varil bombalarının yapıldığı tesislerin yok edilmesi dahil ne gerekiyorsa onu yaparız. SİHA'larımız tüm dünyada nam saldı. Herkes bizim SİHA'larımızı konuşuyor. Tüm dünyadaki yankısını görüyoruz. Eskiden bunları almak için başkalarına yalvarıyorduk. Ama şimdi herkes Türk SİHA'larını almak için sıraya giriyor."

"NATO'dan Patriot talebimiz oldu. Patriot konuşlandırmayla S-400'ün ilgisi yok."

"Rusya medyasını anlıyorum da bizim içerde bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar çok kişi var ki, onları anlamıyorum. İdrak etmekte zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Ortada bir buluşma noktası var. İki lider farklı taraflardan geliyor. Çıkışta da kapıya kadar uğurladı Putin, her görüşmede olduğu gibi."

"Peskov da büyükelçimize ulaştı. Resmi tutumumuz bu değil, yanlış bir haber olmuş dedi. Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi. Çünkü ortada buluşma noktası."

"Bunlar nezaket kurallarıdır. Basına açık kısımda liderlerin hitabetleri oldu. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Böyle bir şeyi izah etmek zorunda kaldığımız için üzülüyoruz. Rus medyasının yaptığı bir saygısızlıktır. Rus medyasının bunun magazin haline getirmesi de doğru değil. Rusya, bunun kendi tutumu olmadığını, basının seviyesiz olduğunu söyledi."

"Rus medyası, en ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Uçak krizinde de gördük bunu. Biz yapıyor muyuz kara propaganda? İlişkiler iniş çıkışlı olabilir. "

"Hiç öyle bekletilme gibi bir durum olmadı. Her iki taraf da iki taraftan geldi. Kameralar, ortam ayarlanıyor."