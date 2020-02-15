Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak için gittiği Almanya’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü.

Sputnik’e konuşan Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib’teki gerilim ve Soçi Mutabakatı konusunda Rusya’yla yaşanan anlaşmazlığın, S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmayı etkilememesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İdlib’deki gelişmelerin S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Hayır, bu iki farklı konu” yanıtını verdi. “Suriye’deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli” diyen Çavuşoğlu, “İdlib’deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, herhangi bir ülkeyle tek bir anlaşmazlık yüzünden ilkelerini ve politikasını değiştirmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, Suriye sorununun iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkileri bozmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu yüzden birlikte çalışıyoruz” dedi.