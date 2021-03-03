Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır ile müzakere edebilir, deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır, Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Kıta sahanlığımıza girmeden kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetleri gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de deniz yetki alanları konusunu Mısır ile müzakere edebilir, ileride bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve AB ile de danışmalarda bulunduk. İster istemez, biraz önce söylediğim gibi, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır. Eylem planı, vize serbestisinin geri kalan kriterlerini de kapsayacak şekilde. " ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile David Zalkaliani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da meydana gelen deprem deneniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "İhtiyaç duyulduğu anda Yunanistan'a elimizden gelen desteği vereceğimizi vurgulamak istiyorum. FETÖ başta olmak üzere güvenlik iş birliğimizi ele aldık. Karabağ ateşkesinden sonra bölgenin istihdamı için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki süreçte 3+3 formatında teklif geldi Azerbaycan'dan, biz bunu destekliyoruz. Gürcistan'ın da içinde olduğu bölgesel işbirliğine Türkiye olarak desteğimiz devam edecektir. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü mekanizmaya önem veriyoruz. Azerbaycan'da planladığımız 3'lü toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Önemli lojistik ve enerji projelerinin güçlendirilmesini de ele aldık" dedi.

"AB ile ilişkilerimize katkı sağlayacak"

Bakan Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin ise şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na katkılarından dolayı Adalet Bakanımız ve Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu eylem planının amacı vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini artırmak. Aynı şekilde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünü daha da güçlü şekilde tesis etmeyi amaçlıyor. Reform sürecinde bu çalışmalarda AB Konseyi, AB İnsan Hakları Mahkemesi, BM gibi, kendi Anayasa Mahkememiz gibi kurumların tüm referansları dikkate alındı. Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve AB ile de danışmalarda bulunduk. İster istemez, biraz önce söylediğim gibi, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır. Eylem planı, vize serbestisinin geri kalan kriterlerini de kapsayacak şekilde. AB’ye tam üyelik için açılması gereken fasıllar, açılıp da kapanmayan fasıllar var; fasılların açılış ve kapanış kriterlerini de gerçekleştirmiş olacağız. Hem vize süreci, hem de üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusunda bunlar bizim için yeterli; ama AB için yeterli mi? Değil, AB tarafında bir samimiyet ve siyasi irade görmek istiyoruz. Gürcistan ve Ukrayna'ya gösterdiği esnekliğin yarısını sağlasa vize serbestliği olabilirdi. 23'üncü ve 24'üncü fasıllar, ilgili açılış kriterlerini yerine getirdiğimiz halde açılmıyor, siyasi kararlarla müzakere süreci sadece yavaşlatılmadı, son zamanlarda durduruldu "

"Mısır ile anlaşma imzalayabiliriz"

Bakan Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18'inci saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Mısır Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırı 28'inci boylam doğusunda BM'ye de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Bizim kıta sahanlığımıza girmeden kendi kıta sahanlığında içinde sismik araştırma veya lisans verme faaliyetleri gösteriyor. Bunu yaparken bizim kıta sahanlığımıza saygı duyuyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de deniz yetki alanları konusunu Mısır ile müzakere edebilir, kendi aramızda ileride bir anlaşma imzalayabiliriz" (DHA)