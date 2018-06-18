Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç'in içerisine de gireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Menbiç bölgesine yönelik harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda Menbiç içinde değiller ama Menbiç içine de gireceğiz. Bu yol haritasını burada uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi bu bölgelerden çıkarmaktır. Buraları kimlerin yöneteceğine dair beraber çalışacağız. Hayırlı olsun, hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Münbiç en kısa zamanda PKK ve YPG'den de temizlenir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...