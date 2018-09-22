Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Maduro tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te ağırlanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her şartta Venezüella devletinin ve halkının yanında olacağını belirterek "İçinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız" dedi.

Görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında, Venezüella'daki temaslarında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyleyen Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Maduro'ya ilettiklerini, Venezüella liderinin de görüşlerini kendisiyle paylaştığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantılarda gördüm ki, iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız'' dedi.

Venezüella'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, görüşmede Devlet Başkanı yardımcılarından Tareck El Aissami'nin de bulunduğunu aktardı.

'Altın ve enerji alanında gelişen ilişkiler'

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret ederek bu bağı daha da derinleştirmek ve genişletmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde 'iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet' arasında oluşan bağlara dikkati çekti.

Çavuşoğlu'nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası'na yaptığı ziyareti hatırlatan Rodriguez, sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için iş birliğiniartırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Dış politikada ortak hareket

İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Devlet Başkanı Yardımcısı, şöyle konuştu:

"Türkiye neredeyse Venezüella orada, Venezüella neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz