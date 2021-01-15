Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron, Erdoğan'a mektup gönderdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi el yazısıyla mektup gönderdiğini ve mektubun içeriğinin iki ülke ilişkileri açısından olumlu olduğunu kaydetti.

Pakistan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Erdoğan'a mektubun iletildiğini ve "görüşürüz" dediğini söyledi.

NTV'den Uğur Şevkat'ın haberine göre, Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' dedi.''

"ABD ile ilişkiler tamamen düzelecek dersek, gerçekçi olmayız"

ABD'de 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak Biden yönetimine işbirliği mesajı da veren Bakan Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz. Aynı yaklaşımı Biden yönetiminden de bekliyoruz. Ama 'İlişkiler birden tamamen düzelecek' dersek o zaman gerçekçi olmayız. İlişkilerimiz açısından daha öngörülebilir bir süreç olacağını düşünüyorum. Ama biz hazırız'' diye konuştu.

"Biden'a S- 400 teklifi yapacağız"

Çavuşoğlu, S-400 konusunda, Trump yönetimine yaptıkları çalışma grubu kurulmasına dönük teklifi, Biden yönetimine de yapacaklarını kaydetti.

Yunanistan'la yapılacak görüşmeler

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak istikşafi görüşmelere de değinerek şöyle konuştu:

''Sadece deniz yetki alanlarını değil her şeyi konuşacağız. Daha önceki 60 görüşmede ne görüşüldüyse 61'incisinde de bunlar görüşülecek. Kafa bulandırıcı açıklamalar yapmaya gerek yok, bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir. Biz Türkiye olarak 25’indeki toplantıda tüm dosyaları açacağız. Onlar biz bunları konuşmak istemiyoruz derse, o zaman istikşafi görüşmenin bir anlamı yok.''

Doğu Akdeniz konferansı çağrısı

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi için henüz Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Komisyonu'ndan bir yanıt gelmediğini söyleyerek ''Eğer KKTC'yi kabul etmezlerse biz de Rumların katılmasına izin vermeyiz" dedi.

BAE ve Mısır ile ilişkilerde son durum ne

Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la ilişkiler konusunda ise "Eğer samimilerse, somut ve olumlu adımlar atılırsa biz de karşılık veririz" değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ meselesi

Çavuşoğlu, Türk askerinin Karabağ'da görev yapacağı gözlem merkezinin inşaatına başlandığını, merkezin temas hattına 8 kilometre mesafede olacağını da kaydetti.