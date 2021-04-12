Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ve Maltalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, üçlü toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile üçlü toplantımızı yaptık. Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için işbirliğimiz devam edecek”

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