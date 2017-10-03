Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kuzey Irak'ta iş işten geçmiş değil; hatadan dönerlerse iş birliğimizi sürdürürüz

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) tarafından gerçekleştirilen 'bağımsızlık referandumu' ile iligili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ""Anayasaya aykırı ve meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Barzani, Bağdat ve bizimle ilişkilerini geliştirebilir. Bu hatadan dönerlerse biz geçmişte olduğu gibi ilişkilerimizi sürdürürüz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katalonya referandumunu, "Dost ve müttefik İspanya'nın sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Sorunun hukuk çerçevesinde çözülmesini bekliyoruz" ifadesiyle değerlendirdi.

"İş işten geçmiş değil"

Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandumla ilgili soruya, "Anayasaya aykırı ve meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Barzani, Bağdat ve bizimle ilişkilerini geliştirebilir. Uçuşları durdurduk, TV kanalları yayından çıkarıldı. Bağdat hükümetinin bizden taleplerine ve atacakları adımlara bağlı. Gerek İran sınırında gerekse bizim sınırımızda yer alan geçiş kapılarının karşı kapılarını IKBY kontrol ediyor. Bu kapılar Bağdat yönetiminde olmalı. Fakat Bağdat yönetimi de kendi iç işleriyle uğraşıyor. Maliki döneminde yaşananlar, DEAŞ'ın ortaya çıkışı gibi. Sınır kapılarını Bağdat'ın almasını destekliyoruz. Çünkü anlaşmalarımız IKBY ile değil, Bağdat yönetimiyle. Mesela Ovacık kapısının açılması mümkün fakat kapının arkasındaki koridorun Bağdat yönetimi tarafından açılması gerekiyor. Esasen şu anda İran ile ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Barzani'nin bu karardan ve yanlıştan dönmesi gerekiyor. Barzani'nin yanındakilerde de bu durumu yanlış bulanlar var. Umarım bu hatadan dönülür. Bizim bu konuda alınan kararlarımız var. Mecliste kabul edilen tezkere ve Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar sonucunda yapacaklarımız var. İran'la da Irak'ta bazı çalışmalar olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

"Hatadan dönerlerse ilişkilerimizi ve iş birliğimizi sürdürürüz"

Çavuşoğlu, "Barzani referandumu iptal etseydi, şimdi masada güçlü olurdu. Şimdi güçlü değil. Referandumu yaparsam güçlü olurum sanıyordu. Hiç kimse bu referandumu desteklemiyor. Biz Saddam döneminde de onlara yardımcı olduk, kimyasal silah kullanıldığında da olduk. Biz IKBY'ye zor günlerde destekçi olduk. Oradaki Kürt kardeşlerimiz orada zor durumda yaşamasın istedik. Geçmişte de, bu referandum sürecine girdiklerine de onlara hep net olduk. Karşı olduğumuzu söyledik. Bu hatadan dönerlerse biz geçmişte olduğu gibi ilişkilerimizi sürdürürüz. "

"İran gezisinde en önemli konu ticaret"

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a seyahatiyle ilgili soruya, "İran'la bizim aramızda stratejik üst düzey bir ilişki var. Sayın Cumhurbaşkanı İran'a bir heyetle gidecek. En önemli konumuz ise ticaret olacak. Gümrük kapıları, enerji gibi bir çok konuda görüşülecek. İran'la birlikte yürüttüğümüz Astana süreci var. İran'ın Suriye ve Irak politikalarını desteklemiyoruz. Biz İran'ın bazı körfez bölgesindeki ve Bahreyn'deki tavırlarını da desteklemiyoruz. Her şeyi yüzlerine söylüyoruz. Fakat İran bizim komşumuzdur. Biz İran'ın yanlışını söylerken doğrusunda da destekliyoruz. İran'ın köşeye sıkıştırılması yanlış bir düşüncedir. Biz mezhepçi değiliz fakat İran'ı da bu meseleden dolayı eleştiriyoruz. Masada terörle mücadele olacaktır çünkü, iki ülke de terör tehdidi altındadır. İdlib'deki ve Halep'teki olaylar tekrarlanmasın diye önlem almamız gerekiyor."

Suriye'deki son durumla ilgili soruya Çavuşoğlu, " Şu anda İdlib, Suriye'deki çatışmaları engellemek için önemli bir bölge oldu. En son Astana'da 4. çatışmasızlık bölgesi hakkında mutabakat sağlandı. Mutabakat yetmez, uygulama gerekir, uygulamada da birlikte çalışmak gerekir. İdlib içinde Türk gözlemciler olacak. Hama'da bizim gözlemcilerimiz olacak. Terörle ilgisi olmayan insanların öldürülmesinin mazereti olmaz. Gözlemciler kimseye zarar gelmesin diye görevlerini yapacaklar. Terör örgütlerini iyi ayırmamız gerekiyor. Terör örgütleriyle mücadelede de iyi bir mücadele sürdürmemiz gerekiyor. Terör unsuru tespit edilip oraya müdahale edilmesi ve sivillere dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim esas derdimiz siyasi çözümdür. Arazideki, sahadaki çatışmalar tam anlamıyla durmadan siyasi çözüm mümkün gözükmüyor. İnsani kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle insanı yardım ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz."

Afrin bölgesindeki son durum ile ilgili soruya Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'de şu an YPG var. YPG bir terör örgütüdür. Afrin'den bize karşı saldırı geldi, karşılığını misliyle verdik, fakat bu tehlikenin tamamen ortadan kalkması lazım." şeklinde konuştu.

İspanya'ya destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dost ve müttefik İspanya'nın sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Sorunun hukuk çerçevesinde çözülmesini bekliyoruz" ifadesiyle Katalonya referandumunu değerlendirdi.