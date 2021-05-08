Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong>, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı <strong>Muhammed bin Abdurrahman Al Sani</strong> ile telefonda görüştü.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve son bölgesel gelişmeler ele alındı.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>