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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

08 Mayıs 2021 22:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

MEvlüt ÇavuşoğluEl SaniAl SaniKatarDışişleri Bakanı
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