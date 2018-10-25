Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetini uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre soruşturulup yargılanması gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, "Olayı uluslararası mahkemeye taşımaya niyetimiz yok" ifadesini kullandı.

Filistinli mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz" dedi.

Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’nin eşbaşkanlıklarında yapılacak. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. İş birliğinin kurumsallaştırılmış bir çerçevede her alanda geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanları değerlendirilecek.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu 18 kişiye talimatı kim verdi?"

"Bu cinayetin aydınlanması için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Bu sürecin son derece açık ve şeffaf yürütülmesi gerekiyor. Süreç maalesef uzadı. Daha cevaplanması gereken sorular var. Bu 18 kişiye talimatı kim verdi? Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Niye söylenmiyor?"

"Niyetimiz yok"

"Süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek delilleri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 15+3 kişi neden tutuklandı? Bunlara talimatı kim verdi? Hâlâ Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı. Neden söylemiyorsunuz? Burada bir suç var, bir de insani bir boyutu var. Ailesi son görevini yapmak istiyor. Adli Tıp dahil araştırma ve çalışmalar sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Bu soruşturma Türk Hukuku'na göre yürütülmelidir. Tutuklanan şahıs veya kim ortaya çıkarsa Türkiye'de, Türk Hukuku'na göre yargılanması gerekir. Talebimiz bu yöndedir. İşbirliği yapmak isteyen herkesle işbirliği de yapıyoruz. Uluslararası mahkemeye taşıma gibi bir durumumuz yok. İnsiyatif alır başlatırlarsa destek olur, elimizdeki bilgileri veririz."

"Kudüs kırmızı çizgimiz"

"Filistinlilere yönelik Türkiye'nin hayata geçirmek istediği projeleri ele aldık. Türkiye olarak biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir."