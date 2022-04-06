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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Joly ile bir araya geldi

"İlişkilerimizi ve Ukrayna‘daki son gelişmeleri değerlendirdik"

06 Nisan 2022 19:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında ilk olarak Kanadalı mevkidaşım Melanie Joly’le görüştük. İlişkilerimizi ve Ukrayna‘daki son gelişmeleri değerlendirdik” dedi. (İHA)

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