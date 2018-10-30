Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanıyla görüştü
İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE- Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 6'ncısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor
30 Ekim 2018 14:35
İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE- Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nın 6\'ncısı İstanbul\'da gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif biraraya geldi.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir