Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın (15 Kasım 2021) İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere İran'a gideceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun yarın yapacağı ziyaretle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız 15 Kasım 2021 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."