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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov Antalya'da bir araya gelecek

28 Haziran 2021 20:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'da 30 Haziran'da görüşeceği bildirildi.

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