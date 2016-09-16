Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile John Kerry arasında Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Venezuela'da, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD’nin talep ettiği görüşmede, çatışmaların durdurulması mutabakatının uygulanması ile Suriye'de ihtiyaç içindeki kişilere insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede rejimin, çatışmaların durdurulması mutabakatına ilişkin ihlallerinin devam ettiğine de dikkat çektiği öğrenildi.