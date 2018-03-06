Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı arasında seyahat uyarısı tartışması

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suriye için aldığı ateşkes kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını savundu. Çavuşoğlu, Afrin'in ardından operasyon düzenleneceği belirtilen Menbiç ile ilgili olarak da "YPG çıkarılmalı, yönetim savaş öncesi nüfusa göre olmalı" dedi. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptığı seyahat uyarısının gözden geçirilmesini isterken mevkidaşı Gabriel, uyarının Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik durumu ve OHAL dikkate alınarak yapıldığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, hafta sonu Almanya'da mitinge katılan ve bu nedenle Türkiye'nin sözlü nota verdiği Salih Müslim'in iadesi talebinin hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile biraraya geldi. Çavuşoğlu'nun son iki ayda Almanya'ya gerçekleştirdiğini 3'üncü ziyaret.

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesinde, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de Zeytin Dalı Harakatı'na karşı bir protestoya katılan PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim de gündeme geldi. Ankara Berlin'den Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

"Müslim konusunda kararı hukuk verecek"

Ortak basın toplantısında bu konudaki soruyu yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi. "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını dile getirerek ''Türkiye, Afrin'de YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Almanya da PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor'' diye konuştu.

"Kara propaganda"

Çavuşoğlu, "Hiçbir sivil öldürülmedi, kara propaganda yapılıyor" dedi. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün önemi konusunda Almanya ile görüşlerinin ortak olduğunu, Alman mevkidaşı ile Yemen, Libya ve Irak'ın yeniden inşası gibi konuları da birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

"Menbiç'ten YPG çıkarılmalı, nüfüs eski haline dönmeli"

Ankara'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı genişletmekle ilgili mesajlar verdiği Menbiç ile ilgili Çavuşoğlu "YPG çıkarılmalı, yönetim savaş öncesi nüfusa göre olmalı" dedi.

Türkiye'ye seyahat uyarısı tartışması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye seyahat uyarısının Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirilmesini talep ederek ''Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz'' dedi.

Gabriel ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının güvenlik durumu ve OHAL dikkate alınarak yapıldığını belirtti