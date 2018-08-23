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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'i görüşmek için Moskova'ya gidiyor

Görüşmenin başlıca konusunun Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum olacağı belirtildi

23 Ağustos 2018 16:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yarın (24 Ağustos) Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelecekleri belirtildi. Görüşmenin başlıca konusunun Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum olduğu kaydedildi.

TRT Haber'in aktardığına göre  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele alacak.

İki bakan en son 14 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelmişti.

Lavrov daha önce Çavuşoğlu'yla İdlib'deki durumla ilgili görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu, ılımlı muhalifler dışındaki grupların İdlib'den çıkarılması konusunda anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etmişti.

 

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