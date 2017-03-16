Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hollanda Başbakanı'nın adam olduğunu zannediyordum!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan krize ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi hedef alarak “Adam olduğunu zannediyordum” dedi.

24 TV’de konuşan Çavuşoğlu, kriz öncesi Rutte'nin "Türk bakanın buraya gelmesini istemiyoruz" şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin daha sonra ziyaret için "50 kişiyle ancak görüşebilirsiniz, 100 kişiyle görüşebilirsiniz, 30 kişiyle konuşabilirsiniz" şeklinde şartlar öne sürmeye başladığını belirtti. Çavuşoğlu, "Sürekli 'Bu önerimizi de kabul etmezseniz iptal ederiz' diye tehdit ediyorlar. Hollanda Başbakanı yalan söylüyor. Dürüst bir adam değil. Ben onu adam zannediyordum. Biz onunla oturduk göç anlaşmasını falan müzakere ettik. Adam zannediyordum ama adam değil, dürüst değil" diye konuştu.

“Sen ne lalesisin bilmiyorum”

Çavuşoğlu, Rutte’ye "Özür dilesen de dilemesen de bunun hesabını soracağız. Karşılığını vereceğiz. Dün maslahatgüzarını çağırdık, gece sonra bir daha çağırdık 'Büyükelçiniz gelmesin bir daha' dedik. Sen nasıl yaklaşırsan ben de sana öyle gelirim. Sen bir adım düşmanlık yaparsan, ben de sana iki katı karşılık veririm" diye konuşmuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Buraya gelir laleleri görür, müzeleri görür ama Türklerle bir araya gelemez" sözlerini hatırlatarak "Senin ülkendeki laleler nereden geldi? Sen lalesisin bilmiyorum ama lalenin hası İstanbul'da var" ifadelerini kullanmıştı.

“Terbiyem müsade etmiyor…”

Çavuşoğlu, en son olarak Rutte’ye “daha fazla şey söylemek istediğini ancak terbiyesinin müsaade etmediğini” şu sözlerle ifade etmişti:

"Başka bir ülkede olduğunu düşünün, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Rusya'da olsa, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Peki Avrupa yapınca biz nasıl meşru oluyoruz? Bunu meşru gösterdiğin zaman, ben sana nasıl saygı duyacağım? Yarın sen bana demokrasi konusunda nasıl ders vereceksin? Ben bunu senin yüzüne vurmayacak mıyım? Diyorlar ki Sizin bakan konuşunca sert konuşuyor. Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor. Yaptığımız görevin sorumluluğu da var. Tabii Hollanda'dan çok içimizdeki Hollandalıları da görüyoruz.”