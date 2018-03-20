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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Görüşmeler kesilmedi; önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek

"ABD ile görüşmelerimiz devam edecek"

20 Mart 2018 14:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimine rağmen ABD ile görüşmelerin kesilmediğini belirten Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi.

Tillerson, Trump tarafından görevden alındı

Ancak ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmiş, bu nedenle Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki Washington ziyareti de ertelenmişti.

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