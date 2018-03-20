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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görevine son verilen ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son vermişti

20 Mart 2018 23:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmenin detayı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Trump tarafından 13 Mart'ta görevden alınan mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.  

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel'i atadığını açıklamıştı.

Trump, Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda kendisiyle farklı düşündüklerini vurgulamıştı. Tillerson, 31 Mart gecesine kadar görevine devam edecek fakat günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devretti. 
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