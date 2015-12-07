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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Geri Kabul Anlaşması Suriyelileri kapsamıyor

"Türkiye'den ekonomik sebeplerle giden insanları kapsıyor"

07 Aralık 2015 16:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki Suriyelilerin tamamının Türkiye’ye alınacağını yönündeki iddiaları değerlendirirken, “"AB ile yaptığımız Geri Kabul Anlaşması Suriyelileri kapsamıyor, can güvenliği nedeniyle ülkelerini terk eden insanları da kapsamıyor. Ekonomik sebeplerle o ülkelere giden insanları kapsıyor ama Türkiye'den gittiği ispatlanırsa” dedi.

Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında Rusya ile yaşanan gelişmeleri diplomasi yoluyla çözmek istediğini de belirterek "Rusya'nın daha olgun bir devlet gibi davranmasını bekliyoruz. 'Her şeyi açık konuşalım, bu işin üstesinden gelelim' diyoruz. Bu gerginliğin Rusya'ya faydası yok. Öyle görünüyor ki Rusya'da da dünyada da bu gerginlikten dolayı rahatsızlıklar var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle, Suriye'den yeni bir göç dalgasının Türkiye'ye doğru gelme ihtimalinin olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, oluşturulacak güvenli bölge ve tüm bu yapılanma sayesinde bu göç dalgasını da durdurmanın mümkün olduğunu ifade etti. 

 

Davutoğlu: Vİze kalkmazsa ‘geri kabul’ olmaz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile AB arasındaki son görüşmelerde gündeme gelen Avrupa’ya giden mültecilerin Türkiye tarafından geri alınması karşılığında AB’nin Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması şartından geri adım atmayacaklarını belirtmişti. Davutoğlu, “Kesinlikle Schengen konusunda adım atılmadan, vize liberalleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize olmadan Avrupa’ya seyahatleri mümkün olmadan Geri Kabul Anlaşması imzalamayız. Geri Kabul Anlaşması imzalamadan da mültecilerin geçişleri ve geri iadesi bağlamında da adım atılması mümkün olmaz. Biz bunu Suriye krizi yokken söyledik” ifadelerini kullanmıştı.

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