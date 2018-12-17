Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI 15 eyalette 'FETÖ' ile ilgili çalışma başlattı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Dün Doha'da ABD Başkanı Donal Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Fethullah Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz" dediğini söyleyen Çavuşoğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda"FBI, 'FETÖ' ile ilgili 15 eyalatte çalışma başlattı. New Jersey'de tutuklamalar başladı" dedi.

"Esad’la çalışırız demedim"

Çavuşoğlu, Doha'da yaptığı "Esad, demokratik bir seçim kazanırsa onunla çalışmayı düşünürüz" açıklamasına ilişkin de, "Bana şöyle soruldu, Seçimi Esad kazanırsa çalışır mısınız? Öyle demokratik adil bir seçim olursa herkes durumunu gözden geçirir dedim, Esad’la çalışırız demedim" ifadelerini kullandı.