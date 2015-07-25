Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: DEAŞ'tan temizlenen bölgeler güvenli bölge olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astsubay Yalçın Nane'nin Kilis'te bir IŞİD militanının öldürülmesinin ardından Suriye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonların amacının "DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak" olduğunu belirten Çavuşoğlu güvenli bölge tartışmaları için de "DEAŞ'tan temizlenen bölgeler güvenli bölge olacak" dedi.

‘Suruç'ta terörün acı yüzüyle tekrar karşılaştık’

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'deki tehdit DEAŞ ile birlikte farklı bir boyut kazandı. Biz terörle 40 yıldır mücadele eden bir ülkeyiz. Tecrübe sahibiyiz. Suruç'ta terörün acı yüzüyle tekrar karşılaştık. DEAŞ'ı Terör örgütü olarak görmüştür. Cumhurbaşkanı ve çocuklarını dahi içine dahil eden algı operasyonunu kınıyoruz. İlk kez 10 Ekim 2013'te terör örgütü listesine aldık. 1000'e yakın kişiyi örgüt bağlantısı nedeniyle gözaltına aldık. Yabancı savaşçılarla mücadeleye etkin katkıda bulunuyoruz. 1600'den fazla yabancıyı geri gönderdik. 1300'den fazla yabancının ülkeye girişini engelledik" dedi.

‘Terör örgütü DEAŞ Türkiye için tehdittir’

Bakan Çavuoğlu, "20 Temmuz sonrası oluşan gelişmeler DEAŞ tehdidinin bir kez daha ortaya koydu. ABD'ile işbirliğini önemsiyoruz ve DEAŞ ile mücadelede etkin olacağına inanıyoruz. Terör örgütü DEAŞ Türkiye için tehdittir. Mekanizmalar tereddütsüz şekilde harekete geçirilmiştir. Türkiye gerekli hamleleri yerine getirecektir" diye konuştu.

‘Kararları ABD ile birlikte veriyoruz’

Bakan Çavuoğlu, "ABD ile anlaşma çerçevesinde üsler insanlı ve insansız hava araçlarına açık olacaktır. Bölge ülkelerinin ve müttefiklerin katılacağı alanlar çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir. Eğit donatta olduğu gibi kararları ABD ile birlikte veriyoruz. Suriye'de güvenli bölgeyi ve uçuşa yasak bölgeyi savunuyoruz. Suriye'de oluşacak güvenli bölgelere mültecilerin yerleştirilmesi gerektiğini söyleyegeldik. DEAŞ'tan temizlenen bölgeler güvenli bölge olacak" dedi.

İncirlik üstü

Bakan Çavuşoğlu, "İncirlik üssü henüz açılmadı. DEAŞ'a ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kendi imkanlarımızla yapıldı. Üsler kullanıma açıldıktan sonra, ABD ve bölge ülkelerine de açılacaksa kendi yabancı personeli de tabii ki gelecektir" diye konuştu.