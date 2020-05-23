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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan turizm açıklaması: Ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor

"İnsanların Türkiye'ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım"

23 Mayıs 2020 22:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya ile turizm konusunda toplantılar yaptığını belirterek, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz" dedi.

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