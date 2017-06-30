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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çatışmaların önlenmesi, dış politikamızın temel özelliğidir

Çavuşoğlu, barışçıl çözümü anlayışının, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının temel özellikleri arasında yer aldığını söyledi

30 Haziran 2017 18:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 4. İstanbul Arabuluculuk Konferansı vesilesiyle kaleme aldığı makale Daily Sabah Gazetesi'nde yayımlandı.

Konferansa dünyanın dört bir yanından katılan uzman, diplomat, uygulayıcı ve akademisyenin, önde gelen bir çatışma önleme ve çözüm yöntemi olarak ara buluculuğun ilerletilmesinin yollarını ve araçlarını keşfedeceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye ve Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) "Barış için Arabuluculuk" girişimine öncülük ettiği günden bu yana ara buluculuğun profilinin küresel planda yükseldiğini vurguladı.

Söz konusu girişimin bir sonucu olarak kurulan "Arabuluculuk Dostlar Grubu"nun 48 ülke ve beş uluslararası kuruluş olmak üzere toplam 53 üyesinin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, BM, bölgesel ve alt bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum bünyesinde de önleyici diplomasi ve ara buluculuk alanında uluslararası kapasite konusunda kaydedilen ilerlemeye işaret etti.

Çavuşoğlu, ara buluculuğun ilerletilmesi konusunda BM'de önde gelen bir platform olan grubun, ara buluculuğun normatif ve kavramsal çerçevesinin geliştirilmesine zemin hazırlayan dört BM Genel Kurul Kararının kabul edilmesine önayak olduğunun altını çizdi.

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