Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin olarak, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna çatışması ile birlikte gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Savaş durumunda Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk"

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