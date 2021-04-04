Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu, muhtıra niteliğinde bir bildiridir; aba altından sopa gösteriyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 103 amiralin yayımladığı 'Montrö' bildirisiyle ilgili "Burada aba altından sopa gösteriyorlar, yani şöyle olur, böyle olur, bir nevi bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu ama emekli oldukları için 'Biz görevde değiliz.' diyorlar ama darbeyi çağrıştıracak üslubu kolayca görebiliyoruz bu bildiride." dedi.

Çavuşoğlu, A Haber'de telefon bağlantısıyla katıldığı programda 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'un açık söylemek lazım Montrö'ye, Montrö'nün de Kanal İstanbul'a bir etkisi yok. Şunu soranlar oldu, Kanal İstanbul yapıldığı zaman, boğazlardan geçiş ya da Montrö'nün geçerliliği konusunda içerden de dışardan da bizim vatandaşlardan da yurt dışından da soranlar oluyor. Montrö Anlaşması sadece boğazlardan geçişi düzenlemiyor. Karadeniz'de ülkelerin ne kadar gemi bulundurabileceği, bunun tonajı, süresi dahil birçok sınırlamayı barındırıyor. Yani Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok, Montrö'nün de Kanal İstanbul'a etkisi yok." dedi.

Çavuşoğlu, bildiride, Kanal İstanbul ve Montrö'ye vurgu olsa da bu sözde bildirideki cümlelere ve niyete bakmak gerektiğini söyledi. Bazı emekli büyükelçilerin de tam bilgi sahibi olmadan benzer bir açıklama yaptıkları hatırlatan Çavuşoğlu, o açıklamaya karşı gerekli açıklamayı yaptıklarını anlattı. Çavuşoğlu, büyükelçilerin ve bazı emekli amirallerin yaptıkları açıklamanın teknik değil siyasi olduğunu dile getirerek "Kaldı ki her konuda, bu uluslararası anlaşmalar olabilir, geçmiş anlaşmalar olabilir, dünkü bizim imzaladığımız anlaşmalar olabilir, bizim Libya'yla imzaladığımız deniz yetki sınırlandırması anlaşması da tartışılıyor başkaları tarafından. İçerden de buna ne gerek vardı diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Herkesin farklı konularda görüşlerini ifade edebileceğine işaret eden Çavuşoğlu, bu bildiride emekli amirallerin sözde Montrö bildirisinin ise tamamen siyasi olduğunu ve geçmiş dönemlerde darbeyi çağrıştıracak üslupta olduğunu, bildiride Türkiye'nin çıkarlarının savunmanın söz konusu olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bu, bir muhtıra niteliğinde bir bildiridir." dedi.

Çavuşoğlu, bildiride Mavi Vatan diye belirttikleri davanın, bugün layıkıyla Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet tarafından savunulduğunu, Doğu Akdeniz'de bir mücadele verildiğinde bildiriye imza atanların hükümetin yanında net bir şekilde durmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin haklarının ve çıkarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu bildirideki derdin Montrö olmadığına dikkati çekti.